CASALE SUL SILE - Risarcito dopo l'incidente? Sì, ma non del tutto. Il motivo? L'aver aperto la pratica via telefono prima di formalizzarla per iscritto. Accade a un 55enne di Casale, rimasto coinvolto il 12 giugno in un incidente causato da un compaesano che ha mancato uno stop in via delle Grazie. La sua assicurazione gli ha liquidato i danni fisici e quelli materiali escludendo però di rimborsare 250 euro serviti per far custodire il suo Doblò incidentato in una carrozzeria in attesa del perito dell'assicurazione stessa. La società ha inviato il perito appena ricevuta la documentazione da Studio 3A incaricato dal 55enne e sostiene che quelle due settimane di stallo non sono quindi dipese da un suo ritardo. La vittima invece sottolinea di aver avviato la pratica 3 giorni dopo l'incidente via telefono, ma nemmeno l'aver presentato i tabulati per dimostrarlo è bastato a ottenere il rimborso.



QUESTIONE DI PRINCIPIO

«La cifra è modica, ma fa specie la motivazione addotta da Linear, assicurazione online del gruppo Unipol con cui il Fiat Doblò che il 55enne usava per lavoro era assicurato specifica Studio 3A, la società di risarcimento a cui l'uomo si è rivolto. Dicono che la denuncia sia arrivata solo 10 giorni dopo l'incidente, quando noi abbiamo preso in mano la situazione. Invece era stata anticipata al telefono già il 15 giugno. Neanche i tabulati con le due chiamate li hanno convinti, ma è una questione di principio». Dunque, secondo la vittima, il perito si sarebbe potuto muovere molti giorni prima, limitando la permanenza in carrozzeria del mezzo. Mezzo che l'uomo ha dovuto rottamare, perché i danni ne superavano il valore, oltre ad aver rimediato una prognosi di 30 giorni per le ferite riportate.

Sds

© RIPRODUZIONE RISERVATA