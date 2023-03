Asolo. Gratta un biglietto da 10 euro e vince due milioni, il tabaccaio lo scopre controllando le statistiche a fine mese

ASOLO (TREVISO) - Clamorosa vincita al Caffè Lotto di via dei Tartari a Casella d'Asolo: un cliente ha comprato un Gratta e vinci da dieci euro e si è intascato la bellezza di due milioni. Non era mai stata registrata una vincita così alta nell'esercizio di Casella. Il fatto risalirebbe allo scorso gennaio, e la famiglia Bonora, titolare della tabaccheria da oltre vent'anni, l'ha scoperto alle fine di quel mese controllando le statistiche sull'apposito portale. La settimana scorsa è arrivata la certificazione dei Monopoli di stato, e ora sul bancone fa bella mostra di sé una gigantografia del tagliando con la scritta "vinti qui 2 milioni di euro il 25 gennaio 2023". Il fortunato cliente ha comprato un gratta e vinci del tipo Mega Miliardario, costo dieci euro e ha realizzato la massima vincita possibile, ben due milioni. A quanto si apprende ha presentato il tagliando baciato dalla fortuna direttamente in banca.



Gli ultimi colpi di fortuna degni di nota nella Marca erano avvenuti lo scorso 4 novembre a Giavera al 10eLotto, con una vincita di 350mila euro a fronte di un investimento di 4 euro, a Conegliano, il 15 marzo dell'anno scorso quando un pensionato ha sfiorato l'ambitissimo 6 al Superenalotto e si è dovuto "accontentare" di 125mila euro.