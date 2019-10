Giovani ladri a carico dello Stato: lui 300 e lei 800 euro al mese: reddito di cittadinanza per la 30enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASOLO - Pensione da invalido civile lui, reddito di cittadinanza lei, ma per arrotondare le entrate, senza sudare, si davano alle razzie nelle case. A stroncare, almeno momentaneamente, la carriera di ladruncoli seriali, come testimonia il casellario giudiziale chilometrico, di Deno Gabrielli, 36 anni, di Riese Pio X, e di Meghi Dell'Innocenti, 30 anni, di Montebelluna, entrambi vicini agli ambienti rom, ci hanno pensato i carabinieri di Asolo che li hanno sorpresi mentre stavano cercando di entrare in una casa per svaligiarla. I due,...