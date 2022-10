Arrestati due fratelli, nella notte di Halloween avevano picchiato e derubato due operai a Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Arrestati due fratelli per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Percepivano il reddito di cittadinanza. I Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno dato questa mattina, 20 ottobre, esecuzione a due ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso a carico di due fratelli conviventi, un 21enne e un 19enne, entrambi percettori di reddito di cittadinanza, condannati, rispettivamente, alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione e di 2 anni e 18 giorni di reclusione per i reati di rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali in concorso.

I fatti

Nella notte di Halloween del 2020, in via Borgo Treviso, brandendo una bottiglia in vetro, avevano percosso con calci e pugni due operai 20enni del luogo, ai quali avevano rubato anche un giubbotto e uno zaino contenente effetti personali. I due si erano scagliati anche contro la pattuglia di militari che era intervenuta e che era dovuta ricorrere, a causa della resistenza opposta dai due fratelli, alla loro immobilizzazione forzata. I militari avevano riportato solo contusioni mentre a seguito della rapina, le vittime avevano subito traumi cranici, ferite e contusioni, rimediando dai sanitari una decina di giorni di prognosi. Gli arrestati si trovano ora nel carcere di Treviso.