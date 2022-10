Arcade, il funerale di Fabio Gazzabin: il paese si ferma per salutare il suo sindaco

ARCADE - Il paese si è fermato per dare l'addio al suo sindaco, Fabio Gazzabin, mancato a 65 anni martedì dopo una lunga malattia. Oggi, giornata di lutto cittadino, il funerale è stato celebrato alle 10 nella chiesa parrocchiale a ridosso della celebre piazza che ospita il panevin più famoso della Marca; per l'occasione è stata chiusa per tutta la durata della cerimonia (dalle 9.30 alle 12), con un maxi schermo allestito fuori dalla chiesa per consentire a tutti di seguire la funzione. Il presidente della Regione Luca Zaia, legatissimo a Gazzabin, si è commosso durante il suo intervento in chiesa.

Per quasi trent'anni Gazzabin ha percorso la scena politica trevigiana, sempre tra le fila della Lega. Prima ad Arcade, partendo dai banchi dell'opposizione fino a diventarne sindaco, due anni fa. E in Provincia dove è stato consigliere, presidente della commissione agricoltura quando assessore era un giovanissimo Luca Zaia; poi assessore, direttore generale, vicepresidente. Infine il grande salto: a coordinare la segreteria di Zaia chiamato a fare l'assessore della giunta Galan; quindi a Roma come capo dell'ufficio di Zaia promosso a ministro dell'Agricoltura, infine dieci anni filati di come capo di gabinetto di Zaia governatore.