Addio Fabio Gazzabin, Luca Zaia in lacrime: «Eravamo due ragazzotti, volevamo cambiare il mondo e un po' ci siamo riusciti» Video

ARCADE - Si commuove il presidente del Veneto Luca Zaia durante l'ultimo saluto al suo storico braccio destro, Fabio Gazzabin. Il funerale si è tenuto oggi, sabato 29 ottobre 2022, ad Arcade, in provincia di Treviso. Gazzabin, 65 anni e papà del più grande panevin della Marca, aveva conosciuto il governatore del Veneto nel 1993, da quel giorno erano diventati inseparabili. Durante il suo intervento in chiesa il presidente del Veneto non ha nascosto l'emozione e il dolore: «L'ho incontrato a inizio anni 90, eravamo due ragazzotti pieni di ideali che non abbiamo mai perso. Volevamo cambiare il mondo e un po' ci siamo riusciti. Poi le nostre strade si sono sempre incrociate».

E conclude: «Fabio Gazzabin è stato una persona straordinaria, il cui operato è stato determinante per il Veneto. Un amministratore di straordinaria competenza, una mente innovativa, capace di comprendere e anticipare criticità e problemi, fornendo nel contempo soluzioni efficaci. Grazie al suo lavoro, spesso ‘dietro le quinte’ e senza notorietà alcuna, la nostra Regione ha superato molte criticità: in tempi recenti ricordiamo quelle legate al Covid, ma negli anni sono stati numerosissimi gli interventi preziosi che Gazzabin ha saputo mettere in campo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Ha operato in tutti i rami delle istituzioni, lasciando una straordinaria eredità».