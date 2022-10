Morto Fabio Gazzabin, braccio destro di Luca Zaia e sindaco di Arcade

ARCADE (TREVISO) - E' morto Fabio Gazzabin, già sindaco di Arcade e braccio destro del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia sia in Provincia, sia in Regione. Era malato da tempo, si è spento a 65 anni. Pensionato dal 2020, aveva lasciato un segno indelebile a Palazzo Balbi e nel mondo della politica trevigiana.

Al fianco di Luca Zaia dal 1995, era il "signor Wolf"

Ombra di Luca Zaia per 25 anni, prima direttore generale della Provincia di Treviso, poi poi responsabile della segreteria del ministero dell’Agricoltura a Roma, dal 2010 al 2020 fu capo di gabinetto del governatore. Una presenza fissa, un po’ come il personaggio di Pulp Fiction: « Sono il signor Wolf, risolvo i problemi ». Con il suo pensionamento a Palazzo Balbi era finita un'epoca dirigenziale. Lui era per tutti "il direttore della direzione del presidente". Era al fianco di Zaia dal 1995. Prima come suo vicepresidente e assessore nella Provincia di Treviso, poi come suo capo segreteria in Regione (dal 2005) e al ministero delle Politiche Agricole (dal 2008), quindi di nuovo in laguna come capo di gabinetto (dal 2010). «Ho parecchie ferie da smaltire, per cui da volontario seguirò il presidente nella sua campagna elettorale», aveva affermato ridendo nel suo ultimo giorno di lavoro. L'incontro con Zaia era avvenuto nel 1993, quando i due avevano ruoli organizzativi all’interno della Liga Veneta. E un biennio dopo hanno iniziato una stretta collaborazione politico-istituzionale, che ha portato l’uno ad essere l’ombra dell’altro. Il pensionamento doveva arrivare con la pandemia alle porte, così Gazzabin aveva deciso di rimanere ancora un po', su richiesta anche dello stesso presidente Zaia. «L’emergenza sanitaria ha cambiato tutto e tutti, spero che l’esperienza amministrativa che ho accumulato in quasi trent’anni possa essere utile alla mia comunità», affermava nel 2020.

L'impegno per il Comune di Arcade

Ad Arcade aveva ricoperto i ruoli di consigliere, vicesindaco e poi di sindaco. Apprezzato dai cittadini per le numerose iniziative e "papà" del grande panevin, il più famoso e seguito di tutto il trevigiano. A sei mesi dalla pensione, Gazzabin ironizzava: «Eh sì, anche gli “Zaia boys” invecchiano». Poi l'avvento della pandemia di Covid e da lì la decisione di ritornare in campo: «A causa dell’emergenza Covid, sono rimasto al lavoro per qualche altro mese e ora ho anche deciso di candidarmi a sindaco di Arcade», aveva detto prima di correre alla poltrona nelle ultime elezioni. «Devo fare qualcosa, sennò mi annoio», aveva scherzato l’esponente della Lega, che in Municipio ha ricoperto ininterrottamente ruoli per 27 anni. Nell’ultimo decennio come vicesindaco ma in precedenza sia come assessore della maggioranza, sia come consigliere di minoranza. Nel 1993, con il compianto Bepi Covre a Oderzo e Mirco Martini a Volpago del Montello, era stato anche uno dei primi tre candidati alle elezioni comunali nella storia della Lega.