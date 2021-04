Pensionato trovato agonizzante in casa: ustionato dalla stufa

TREVISO - Nella tarda mattinata di lunedì il Suem è intervenuto a Miane in località Campea per soccorrere un anziano di 90 anni. L’uomo presentava diverse ustioni e nonostante respirasse autonomamente, vista la gravità della situazione, è stato prelevato in elicottero e trasferito in massima urgenza al Ca’ Foncello di Treviso.

Non si esclude un ulteriore trasferimento nel reparto Grandi ustionati. Secondo le prime informazioni disponibili le ferite sarebbero riconducibili a un incidente domestico.