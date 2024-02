ODERZO - Si sveglia avvolto dalle fiamme e per mettersi in salvo si lancia dalla finestra. E' successo questa mattina, 10 febbraio, in via Comunale di Faè a Oderzo. L'uomo, un 33enne, è ora ricoverato nel reparto Grandi ustionati di Padova.

Nell'immediatezza sul posto è intervenuta una pattuglia della locale tenenza dei carabinieri che ha ricostruito quanto accaduto: il 33enne, di origini moldave, proprietario della casa quando si è svegliato già lambito dalle fiamme per un incendio che si era sviluppato, probabilmente per cause accidentali, all'interno della camera da letto istintivamente per mettersi in salvo si è lanciato dalla finestra dal primo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza per domare le fiamme mentre un elicottero del Suem ha trasportato il ferito in ospedale a padova dove è tuttora ricoverato ma non sembrerebbe in pericolo di vita.