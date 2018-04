Cade nel pozzetto del giardino di casa e muore annegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASALE - È stato probabilmentementre stava armeggiando suldi und'acqua presente nel giardino di casa, ed è morto annegato, senza possibilità di potersi mettere in salvo o di dare l'allarme.L'assurda tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, a Casale, in via Bonisiolo. A perdere la vita è stato un pensionato di 85 anni,: un uomo anziano che da anni viveva da solo ed era autonomo e molto attivo, tanto che personalmente badava ai lavori di giardinaggio nella sua proprietà. Non poteva certamente immaginare che proprio questa sua passione gli sarebbe costata la vita...