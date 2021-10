Conegliano: Garberlotto e Chies al ballottaggio per il sindaco. Affluenza ai minimi si ferma al 44,69%

CONEGLIANO - In attesa dei risultati del ballottaggio che ha visto confrontarsi per la poltrona di sindaco l'imprenditore Piero Garbellotto, che aveva raggiunto il 39,2% di voti al primo turno, e l'ex primo cittadino Fabio Chies che si era fermato al 31,9% di preferenze al turno del 3 e 4 ottobre, ecco l'affluenza definitiva alle urne a Conegliano delle 15, ora di chiusura dei seggi e di inizio dello spoglio. L'affluenza alle 15 non ha raggiunto nemmeno la metà dei votanti e si è fermata al 44,69%.

