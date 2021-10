Fumata nera a Conegliano: il centrodestra diviso si condanna al ballottaggio. Sarà una sfida Garbellotto-Chies

CONEGLIANO - Niente di fatto. Conegliano va verso il ballottaggio: al primo turno dalle urne non è uscito il nome del nuovo sindaco. Tra 14 giorni la sfida che si profila sarà tutta interna al centro destra: da un lato l’imprenditore e patròn dell’Imoco Volley Piero Garbellotto, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, dall'altro Fabio Chies, sindaco uscentem che può contare sull’appoggio di Coraggio Italia, la nuova formazione politica del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

In netto vantaggio Garbellotto che quando mancano una manciata di sezioni viaggia oltre il 38 per cento, seguito a distanza da Chies al 32 per cento in netta superiorità rispetto a Francesca Di Gaspero ferma al 25 per cento. Nessuna gara per Lorenzo Damiano al 3% e Antonio Quarta al 1,6%. Interessante sarà vedere come si muoveranno le forze in gioco al ballottaggio.