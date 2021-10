Giorno di ballottaggi oggi, domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23), e domani (dalle 7 alle 15). Nel pomeriggio si svolgerà lo spoglio. Sono tre i Comuni veneti sopra i 15mila abitanti che vanno al voto: Este, Bovolone e Conegliano.

L'affluenza in Veneto alle ore 12 di oggi, domenica 17 ottobre: 13,4% a Este, 11,54% a Conegliano e 13,88% Bovolone, la media venete è 12,55.

Conegliano

Tra le colline del prosecco chiusura di campagna elettorale tra scintille e polemiche feroci tra i due aspiranti sindaco, entrambi sostenuti dal centrodestra, l'imprenditore Piero Garbellotto (39,2% di voti al primo turno) e l'ex primo cittadino Fabio Chies (31,9% di voti al primo turno). Il caso è scoppiato venerdì sera alla fine della festa in piazza Cima organizzata da Garbellotto per i suoi elettori. Durante la canzone finale, Notti Magiche sparata a tutto volume, dal cuore della piazza si è alzato un coro rivolto a Fabio Chies. Viene registrato in un video che, ieri, ha incendiato la vigilia teoricamente dedicata al silenzio elettorale.

Este

Ad Este nel Padovano la sfida è tra Matteo Pajola (23,5% al primo turno) appoggiato da una coalizione di centrosinistra e Roberta Gallana (47,6% al primo turno) sostenuta dai partiti di centrodestra.

Bovolone

A Bovolone nel Verona la corsa per diventare sindaco è tra Silvia Fiorini (49% dei voti al primo turno) e Orfeo Pozzani (40,4% delle preferenze al primo turno) entrambi sonstenuti da liste civiche.