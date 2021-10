Elezioni in Friuli VG: Trieste e San Michele al Tagliamento al ballottaggio per il sindaco Affluenza alle 12 all'11%

In Friuli Venezia Giulia giornata di ballottaggi per eleggere il sindaco solo in due Comune: a Trieste e a San Michele al Tagliamento.

A Trieste su un totale di 184.489 elettori hanno votato in 20.428 pari all'11%. È quanto comunica il Servizio elettorale della Regione riferendosi all'affluenza rilevata alle ore 12 per i ballottaggi delle elezioni comunali.

Trieste

Trieste vede protagonisti Roberto Dipiazza (centrodestra), primo cittadino uscente, e Francesco Russo (centrosinistra) che alla tornata del 3 e 4 ottobre avevano preso rispettivamente il 46,9% e il 31,6% dei voti.

San Michele al Tagliamento

Al secondo turno sono arrivati il civico Alberto Bernava sostenuto da Vivere San Vito, Cittadini per San Vito e Alternativa comune per San Vito e, per il centrodestra, Valerio Delle Fratte, con il supporto di Forza Italia, Lega Salvini, Amo San Vito e Fratelli d'Italia.