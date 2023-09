TREVISO - Alzabandiera e inno d’Italia in tutte le scuole di Treviso. O quasi. L’assessore all’istruzione Gloria Sernagiotto, in quota Fratelli d’Italia, ha inviato una circolare a tutti e 5 gli istituti comprensivi della città invitandoli a salutare così l’inizio del nuovo anno scolastico. E al momento solo dall’Ic Serena, quello delle elementari De Amicis, non sono arrivate risposte. Per il resto negli ultimi giorni, così come succederà anche la prossima settimana, nei vari istituti cittadini è andato in scena l’alzabandiera con gli Alpini, accompagnati da un rappresentante dell’amministrazione. Alle Coletti e alle Fanna c’era la stessa Sernagiotto. Alle Stefanini il presidente del consiglio comunale Antonio Dotto. E così via. « L’idea è partita da una ricognizione sulle bandiere delle scuole – spiega l’assessore – volevo che fossero tutte a posto » . Quelle rovinate sono state sostituite anche grazie ai t ricolori donati al Comune dal Rotary Club Treviso Nord. È qui che è arrivata l’idea di allargare le cerimonie dell’alzabandiera. « Ho chiesto alle scuole se erano disponibili a estendere l’iniziativa, senza alcuna imposizione, perché si tratta di un bel momento di condivisione » , sottolinea Sernagiotto. E la maggior parte ha detto di sì. Anche se qualcuno pone l’accento su una questione di priorità.



SCINTILLE

« Direi che è stata una cosa fondamentale – spiega Franco Rosi, consigliere di Treviso Civica, senza rinunciare al sarcasmo – forse però sarà necessario organizzare due turni per l’alzabandiera, in modo che possano partecipare sia i ragazzi che prendono l’autobus sia quelli che arrivano dopo perché purtroppo in questo periodo non è scontato riuscire a salire a bordo » . Ma Sernagiotto tira dritto: « La bandiera e l’inno dovrebbero essere patrimonio di tutti gli italiani – dice – invito chi fa polemica a venire a vedere i bambini, provenienti anche da diversi paesi, mentre cantano l’inno con la mano sul cuore. Sono loro i primi a insegnarci l’integrazione » .