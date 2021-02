Shopping griffato su Amazon con la carta di credito dimenticata al distributore: smascherata coppia di trentenni

POLCENIGO/RONCADE - Shopping su Amazon con una carta di credito dimenticata in un distributore di benzina in via Pordenone a Polcenigo. Chi l'ha trovata si è comprato 4 paia di occhiali da sole griffati, 4 borse di marca da donna, profumi, biancheria intima e un monopattino per la figlia. In tutto una spesa da 1.350 euro. Avrebbe continuato a spendere altri 1.490 euro, se la vittima del furto non avesse bloccato la carta. È visionando le telecamere dell'area di servizio Agip e ricostruendo gli acquisti fatti online con la tessera che i carabinieri di Polcenigo sono risaliti a una coppia di Roncade - due conviventi di 30 e 32 anni - che è stata denunciata per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito in concorso con un 27enne albanese, anche lui di Roncade.



Le indagini, coordinate dal pm Federico Facchin, sono partite il 9 agosto scorso. Quel giorno i tre amici trevigiani (la coppia aveva anche la figlioletta al seguito) sono andati in gita al parco di San Floriano. Si sono fermati a far benzina nello stesso distributore in cui poco prima una 35enne di Polcenigo aveva riempito una tanica e pagato il carburante con la carta di credito. È ripartita dimenticando il portafogli sulla colonnina del distributore. Solo diverse ore più tardi si è resa conto che l'aveva smarrito e che aveva ricevuto diverse notifiche sull'uso della carta di credito.



È riuscita a bloccare la carta e ad allertare i carabinieri, che hanno ritrovato il portafoglio sotto una siepe: mancavano 30 euro e la carta di credito usata per fare tredici acquisti. È sulla piattaforma di Amazon che i militari dell'Arma hanno poi trovato traccia degli acquisti, degli account e delle credenziali abbinate alla carta di credito rubata e, soprattutto, dell'Amazon locker in cui la coppia si faceva recapitare la merce a Roncade e, in alcuni casi, anche dello stesso domicilio.



Un'occhiata ai profili Facebook della coppia, dove c'erano alcuni commenti legati a spostamenti e acquisti, ha permesso di acquisire ulteriori elementi per ottenere un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti degli indagati. Nell'abitazione dei due trentenni è stata sequestrata la maggior parte della merce acquistata su Amazon. Il 32enne, indicato come autore del furto del portafogli, deteneva 5 grammi di eroina, un bilancino di precisione e 450 euro in contanti che secondo i carabinieri si sarebbe procurato spacciando droga, reato per il quale è stato denunciato. Il 27enne albanese, a sua volta perquisito, è stato invece segnalato al Prefetto di Treviso in qualità di assuntore di stupefacenti (gli sono stati sequestrati 2 grammi di marijuana).

