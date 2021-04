La vittima dell'accoltellamento: «Trafitto da alcuni sconosciuti, non so cosa volessero»

MONTEBELLUNA - I carabinieri stanno indagando a 360 gradi per risalire all'autore dell'accoltellamento di Montebelluna avvenuto la notte di Pasqua vicino alla biblioteca. L'aggressore dopo aver inferto alcuni fendenti a M.C., 40enne di etnia rom, è fuggito. Per ora non si esclude alcuna ipotesi sul movente della brutale aggressione.

ll ferito è ricoverato nell'ospedale di Montebelluna e ha una prognosi di una trentina di giorni per varie coltellate una delle quali all’altezza dei polmoni. La prognosi è riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La vittima ha riferito agli inquirenti di essere stato aggredito in un’area verde a Posmon da alcuni sconosciuti che non è stato un grado di descrivere e che non sa cosa volessero, poi ha riferito di essersi spostato per raggiungere alcuni parenti in via Sansovino che hanno allertato il 118.

La sua versione è ora al vaglio per capire se sia vero o se vi siano altre piste percorribili. Per il momento non è stato denunciato o fermato nessuno.