MONTEBELLUNA (TREVISO) - Uomo accoltellato in un parcheggio vicino alla biblioteca. Ferito alla spalla e al petto, ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressione si è consumata nella notte di Pasqua, la vittima è un uomo di 40 anni, il suo aggressore lo ha colpito due volte e poi è fuggito. I carabinieri di Montebelluna stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi.