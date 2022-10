A4, schianto tra 5 Tir nel tratto maledetto, auto stritolata, morta una donna. Autostrada chiusa

Il solito schianto nel tratto maledetto della A 4 con 5 tir e un'auto coinvolti in un terribile incidente. Morta la conducente dell'auto, una 40enne di Padova. I soccorritori stanno cercando di farsi largo tra i rottami per raggiungere l'auto rimasta stritolata tra i Tir. È accaduto oggi lunedì 3 ottobre verso le 18.20 nella carreggiata in direzione di Venezia nel tratto compreso tra il nodo di Portogruaro e Cessalto. Tutto sarebbe scaturito da un furgone Fiat Ducato che nel tratto compreso tra San Stino e Cessalto ha sbandato finendo in mezzo alla corsia di sorpasso in direzione di Venezia in un tratto a due corsie, priva di quella di emergenza proprio per il cantiere aperto. Subito si sono create delle code a seguito delle quali c'è stato un tamponamento tra mezzi pesanti in cui sono rimasti coinvolti anche un'auto e 5 tir. Immediato l'invio dei soccorritori arrivati con le ambulanze e i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare per liberare le persone rimaste incastrate in ciò che sono rimasti dei mezzi. Sul posto l'elicottero. Inevitabili i rallentamenti nel tratto compreso lo svincolo di San Stino è quello di Cessalto. Sul posto sono intervenuti anche gli ausiliari di Autovie Venete assieme alla Polizia stradale che sta vagliando cause e responsabilità. Il traffico è stato quindi bloccato con l'uscita obbligatoria a Portogruaro e le code sulla statale 14.