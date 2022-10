VENEZIA - Ennesimo schianto nel tratto maledetto della A 4. Coinvolti in un pauroso schianto 5 tir e un'auto. Morta la conducente dell'auto. I soccorritori stanno cercando di farsi largo tra i rottami per raggiungere l'auto rimasta stritolata tra i Tir. È accaduto oggi lunedì 3 ottobre verso le 18.20 nella carreggiata in direzione Venezia nel tratto compreso tra il nodo di Portogruaro e Cessalto.

Sul posto la polstrada e il personale di autovie Venete.