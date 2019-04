di Angela Pederiva

VITTORIO VENETO (TREVISO) - La consueta deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria a Roma è un gesto doveroso e, dunque, immancabile anche quest'anno nell'agenda del Quirinale. Ma il veropersarà nella città della Vittoria: a sei settimane dal tributo alle vittime del Vajont, infatti, domani il presidente della Repubblica tornerà in Veneto. «Vuole rimediare al dispetto del mancato omaggio al centenario della Grande Guerra», attacca Gianantonio Da Re, che della località trevigiana è stato sindaco e adesso è in corsa per le Europee, con la Lega di cui è segretario nathional. «Ma quale sgarbo, siamo onorati di essere stati scelti proprio per l'anniversario della Liberazione», ribatte Roberto Tonon, primo cittadino uscente e non ricandidato del Partito Democratico. Fra un mese si vota pure per le Comunali e inevitabilmente l'ombra delle urne si allunga sulla visita presidenziale, che comunque per il capo dello Stato sarà un viaggio nella memoria anche familiare, visto che suo papà (e ministro) Bernardo arrivò qui ben tre volte.