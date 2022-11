LENDINARA - Joelle lascia il palco di X Factor, vittima dell’impietoso meccanismo della “giostra”, ma non lascerà il sogno di diventare una cantante professionista.

Nel quinto live del talent show di Sky la lendinarese Giorgia Turcato è stata eliminata con un altro concorrente. A costare alla ventunenne della squadra di Rkomi l’accesso alle semifinali è stato il meccanismo della “giostra” della prima manche, in cui i concorrenti si sono alternati per cantare in un solo minuto parte del proprio cavallo di battaglia. Joelle ha intonato “I’m with you” di Avril Lavigne ed è risultata la meno votata nel televoto, così ha dovuto abbandonare la gara.

Grande la delusione per il giudice Rkomi, ma soprattutto per Joelle che col suo sorriso di sempre ha ringraziato tutti per l’esperienza. «Mi dispiace, per la manche orchestrale avevo una canzone che volevo dedicare a mia mamma, che è qua», ha detto riferendosi alla seconda manche che non ha potuto disputare.

La mamma Ornella, insieme al papà e al fratello Francesco, cui Giorgia aveva dedicato il brano della scorsa settimana, l’hanno applaudita dalla platea del Teatro Repower pronti ad abbracciarla e consolarla. Grande rammarico anche per i fans, molti convinti che le doti della ragazza non siano state valorizzate al meglio dai brani assegnati dal suo giudice. Non mancano in rete le attestazioni di stima e gli incoraggiamenti a inseguire il suo sogno.

Giorgia esce dal talent show mostrando umiltà e gentilezza, doti che non si possono apprendere a differenza di altri aspetti. «Hai un timbro bellissimo, una bellissima personalità e sei molto giovane, hai tutto il tempo per continuare a condividere con noi la tua musica», è stato il saluto e l’incoraggiamento della presentatrice Francesca Michielin, che interpreta il pensiero di molti sostenitori di Joelle, speranzosi di poterla vedere presto su altri palcoscenici.

I