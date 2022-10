LENDINARA - “Giorgia, tu vai direttamente ai live. Bravissima”. Inizia con queste parole pronunciate da Rkomi il sogno di Giorgia Turcato a X Factor, scelta per partecipare alla 16. edizione del talent show in onda su Sky. La 21enne di Lendinara inizia il suo percorso a X Factor col nome d’arte di Joelle, che ha preso il posto del precedente, Didi, nella squadra del giudice Rkomi che non ha avuto dubbi nel puntare su di lei e la sua splendida voce. Una voce che i lendinaresi, e i polesani in generale, hanno avuto modo di ascoltare e applaudire negli anni scorsi in diversi show locali in cui la giovane cantante e musicista ha iniziato a farsi notare. La passione per la musica cresce con lei sin da quando, bambina, insieme al papà ascoltava le cassette delle star della scena italiana ed estera. Ha cominciato a cantare in un coro di voci bianche, poi ha studiato canto moderno alla Rock Music Academy di Lendinara. Crescendo ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta, e proprio accompagnata dalle corde del suo strumento ha scritto i suoi primi brani in lingua inglese e in italiano, mai pubblicati. Il progetto di Giorgia-Joelle nasce dall’idea di trasporre le sue emozioni in musica, creare, sperimentare stili diversi. La musica per lei è rinascita e, come ha raccontato lei stessa, è stata un mezzo fondamentale per superare un momento di grande difficoltà.

A X Factor Giorgia ha lasciato tutti a bocca aperta sin dalle audizioni in cui, imbracciando la sua chitarra e intonando “Nothing breaks like a heart” di Miley Cyrus, ha ottenuto quattro “sì” dei giudici. Nei bootcamp con la cover di “Save your tears” di The Weeknd ha convinto Rkomi, che ha deciso di portarla alle “last call”, e in quest’ultimo passo per la selezione dei partecipanti del talent show la lendinarese ha confermato le aspettative. Con la versione di Birdy di “People help the people”, per la prima volta senza la sua chitarra, Giorgia ha trionfato staccando il biglietto per il talent show.



L’AUGURIO



«È stata un’emozione grandissima, ci vediamo presto ai live», è il commento pubblicato su Facebook dalla giovane artista, per la quale gioisce l’intera città, la Rock Music Academy e il suo ex insegnante di canto, Albert Eno, voce dei Kismet, che le ha dedicato un post su Facebook con un video in cui i due cantano insieme proprio “People help the people”. «Questa canzone, che hai cantato sul palco di X Factor, per me è diventata la colonna sonora dei momenti che abbiamo vissuto insieme e del bene che ti voglio – ha scritto l’artista - Sono orgoglioso di te e devo ti ringrazio per avermi voluto a bordo in questo tuo viaggio. Ora va a prenderti il tuo sogno. Vai e spacca Joelle!». Il sogno di Giorgia inizia, e tutti sono pronti ad ascoltarla e a fare il tifo per lei, giovedì sera, nel primo live.