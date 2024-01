Francesca Michielin ospite da Virginia Raffaele, chi è la cantante? Età, carriera, malattia, vita privata e le accuse Morgan a X Factor

“Colpo di Luna” stasera in tv alle 21.30 su Rai1. Virginia Raffaele è pronta a tornare, per l'ultimo appuntamento di questa edizione, con il suo show su Rai 1. Tra imitazioni e duetti saranno tantissimi gli ospiti della serata, tra loro arriva anche Francesca Michielin, scopriamo dunque qualcosa in più sulla cantante.