XFactor salva Joelle per la sfida con un inedito. Fiato sospeso per la cantante di Lendinara

LENDINARA (ROVIGO) - Suspense e poi sollievo per Joelle, al secolo Giorgia Turcato, che ha schivato l'eliminazione da X Factor in una serata ad alto rischio. I fan della giovane cantante lendinarese hanno seguito col fiato sospeso la puntata di giovedì, in cui sono stati eliminati ben due concorrenti. Giorgia, in arte Joelle, prima di esibirsi nel nuovo live aveva confessato alle telecamere di non aver vissuto bene l'esperienza della seconda esibizione in gara con Destinazione paradiso di Gianluca Grignani, criticata dai giudici delle squadre concorrenti per una questione di interpretazione e di presenza scenica.



NUVOLA NERA

La ragazza ha parlato di una sorta di nuvola nera sopra la sua testa e preannunciato di voler mostrare nel terzo live una parte di sé che ancora il pubblico non aveva visto. Secondo il suo giudice Rkomi, peraltro, Giorgia possiede un'energia che ancora non riesce a essere sprigionata. Nella settimana che ha preceduto il terzo live Joelle ha dovuto mettersi in gioco anche col corpo per imparare una coreografia. Rkomi le ha infatti assegnato una cover di Summertime sadness di Lana Del Rey ideando una versione pop-dance che ha portato Joelle a confrontarsi anche con la necessità di muoversi sul palco. Dopo l'esibizione si è scatenata un'accesa discussione tra i giudici Fedez (assegnazione un po' prevedibile dato il genere prediletto da Joelle), e Rkomi che ha difeso la sua cantante per il coraggio di cambiare di volta in volta. Per il suo giudice Giorgia «ha fatto suo nel modo migliore tutto quello che ha imparato», ma la 12enne lendinarese è stata apprezzata anche da Ambra e da Dargen D'Amico. «Datti tempo: più conoscerai te stessa, più il tuo corpo si muoverà da solo e non avrai bisogno di una coreografia», è il suggerimento espresso da Ambra, mentre D'Amico nell'apprezzare l'esibizione ha espresso il desiderio di rivedere la ragazza con la chitarra e gli stivaletti, come alle audizioni. «Tu vieni da Rovigo, che è un po' il Texas dell'Italia, e sembravi uscita da un saloon in cui si mangia polenta con le vongole, di cui io vado matto».



Per riprendere in mano la chitarra sul palco serviranno però tempo e lavoro, ha chiarito Rkomi. Nonostante gli apprezzamenti riscossi, Joelle è risultata tra gli artisti della prima manche meno votati ed è stata a rischio eliminazione. Al ballottaggio con Dadà, Giorgia ha cantato il suo cavallo di battaglia People help the people di Birdy mettendo in luce ancora le sue indiscutibili doti vocali. Il pubblico la premia: grazie ai voti ottenuti Joelle resta in gara, e dopo il sollievo e la gioia per poter proseguire il percorso per lei si apre una grande sfida. Giovedì prossimo, gli artisti canteranno dal vivo con un proprio brano inedito. Per Giorgia sarà quindi l'occasione di tirare fuori dal cassetto un pezzo a sua misura.