VILLADOSE - Alle prime luci dell’alba di ieri è mancata Federica Zambon, 46 anni, mamma di Alice e Nicola, farmacista che gestiva la parafarmacia Geofarma di via De Gasperi. Dall’inizio di giugno, Federica aveva comunicato ai suoi clienti che si sarebbe assentata per un periodo per curarsi. Purtroppo la malattia l’ha sottratta all’affetto dei suoi cari nel giro di pochi mesi. Federica Zambon era conosciuta in paese, nel quale è nata e cresciuta, e in particolare, dopo l’apertura nel 2012 della Parafarmacia, si era fatta voler bene da numerose persone, anche da fuori Villadose. I suoi modi sempre gentili e il sorriso con i quali accoglieva tutti i suoi clienti facevano sì che il piccolo negozio fosse molto frequentato.



SEMPRE DISPONIBILE

Sempre pronta a dare consigli non solo sulla salute, ma anche sui prodotti di bellezza, sport e benessere e ad ascoltare pronta a incoraggiare e confortare tutti. Anche durante il lock down per consigliare le sue clienti aveva registrato e divulgato alcuni video dove illustrava alcuni prodotti non potendolo fare come era suo solito al banco della farmacia. Una persona buona, entusiasta della sua professione e della sua vita. Una mamma attenta e premurosa per i suoi figli, un’amica per tantissime persone che oggi piangono la sua prematura scomparsa. Nel dolore la mamma Maria Rosa e il fratello Alessandro, i numerosi cugini e parenti e tutti gli amici. Il funerale si svolgerà domani alle 16 nella chiesa parrocchiale San Leonardo abate di Villadose. © RIPRODUZIONE RISERVATA