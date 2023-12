MUSILE DI PIAVE - ​Colto da malore mentre fa attività fisica agli impianti sportivi, muore un uomo di 71 anni. La tragedia è avvenuta ieri mattina, martedì 5 dicembre, ed a nulla sono valsi i soccorsi di un uomo che ha cercato di rianimarlo anche con l’ausilio del defibrillatore, in uso proprio agli impianti di via Argine San Marco Inferiore.

A perdere la vita Paolo Fuser, residente in via Martiri, con la moglie Daniela De Nobili. Di buon mattino l’uomo si era portato agli impianti sportivi della città per svolgere dell’attività fisica; un po’ di “camminata veloce” per mantenersi in forma.

È durante uno dei giri della pista di atletica che è stato improvvisamente colto da malore; Paolo Fuser si è accasciato, a quanto pare anche battendo la testa. Verso le 8.30, quindi probabilmente qualche minuto dopo, un uomo che si trovava in zona per avere accompagnato la moglie, ha notato il corpo a terra ed è accorso a prestargli soccorso.

Mentre veniva allertato il 118, ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco; quindi ha prelevato il defibrillatore in uso agli impianti sportivi e, forte del corso che aveva svolto proprio poco tempo fa, lo ha utilizzato su Fuser. Nel frattempo sono giunte altre persone e i sanitari del Suem.

La pratica di rianimazione purtroppo non ha avuto il risultato che tutti auspicavano e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto si era, intanto, portata anche la pattuglia della Polizia Locale. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria dell’ospedale di San Donà di Piave, messa a disposizione dei familiari, che potranno così fissare la data dei funerali.

Colpita dalla notizia della tragedia, il sindaco Silvia Susanna ha rivolto le condoglianze dell’amministrazione comunale. Così anche il vicesindaco, Vittorino Maschietto, che conosce personalmente la famiglia, profondamente addolorato per quanto accaduto.