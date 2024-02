VILLADOSE (ROVIGO) - Sono rimasti tutti sorpresi gli amici e i villadosani in genere che lo conoscono nel vedere Enrico Greggio in qualità di concorrente del noto programma tv "L'Eredità". Il giovane villadosano ha partecipato alla puntata andata in onda giovedì 8 febbraio, arrivando al Triello e aggiudicandosi la possibilità di partecipare anche alla puntata successiva, venerdì 9 febbraio. Il suo sogno, ha detto durante la presentazione al gioco di Marco Liorni, nella prima serata, è quello di diventare postino, lavoro che ha fatto per un anno e che gli è piaciuto moltissimo.

Nella puntata di venerdì, purtroppo, nel gioco "delle Date", è caduto in un doppio errore e quindi, nella sfida contro Angela, è scivolato ancora, non rispondendo correttamente a una domanda sulla "Varietà di pomodoro ciliegino"; quindi ha dovuto passare la sua eredità.

PASSIONE PER I GIOCHI

Enrico ha ventidue anni ed è diplomato all'Istituto agrario "Munerati" di Sant'Apollinare. Ha sempre avuto la passione per i giochi a quiz sin da piccolo, tutti lo conoscono per essere un amante della tv e in particolare dei "Rischiatutto" moderni. «Tutti mi dicevano: "Quando diventi maggiorenne partecipa a un gioco in televisione, così realizzerai il tuo sogno e magari porterai a casa qualche soldino" ha confidato Enrico dopo la messa in onda della trasmissione - finalmente dopo anni che provavo ad iscrivermi all'"Eredità" mi hanno preso e ho registrato due puntate. Almeno non sono stato eliminato subito...».



Le puntate a cui ha partecipato Enrico sono state registrate negli studi Rai "Fabrizio Frizzi", a Roma, il 30 e 31 gennaio scorsi. «Tantissime persone mi hanno seguito con affetto continua Enrico - tra cui quelle del mio gruppo Facebook "Commentiamo l'Eredità", gestito assieme a Giulio, un ex concorrente, e ad altre persone. Partecipare è stato bellissimo ed emozionante, il clima che si respira in Rai è familiare, consiglio a tutti di provare un'esperienza simile».

IN CERCA DI LAVORO

Sicuramente Greggio in futuro tenterà di tornare in tv, magari ancora all'"Eredità" o in un altro game show anche perché ci vuole del tempo tra una partecipazione e l'altra. Ma Enrico rimane con i piedi per terra e spera presto di trovaredove al momento è in, dopo aver lavorato a tempo determinato per un anno. «L'ho detto pure in trasmissione - conclude Enrico - Marco Liorni mi ha fatto i suoi auguri e chissà che non mi portino fortuna».