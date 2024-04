Ascolti tv, top e flop di ieri: al primo posto la Champions League, terzo invece Belve

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di martedì 9 aprile 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dalla Champions League su Canale 5 a Belve su Rai 2 vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: testa a testa tra Isola e Il Clandestino, Luxuria vince in share, Edoardo Leo in spettatori, De Martino sul podio

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Amici il Serale non ha rivali, con “I migliori anni” Carlo Conti riparte molto bene, Don Camillo (e i suoi fedeli) sul podio

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: i dati Auditel

Nella serata di ieri su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Manchester City al primo posto per la prima serata con 4.210.000 spettatori con uno share del 19.7%. Secondo posto per il film La signora delle rose su Rai 1 con 2.579.000 spettatori, col 13.3% di share. Boom per Belve su Rai 2, con l'attesissima intervista a Fedez, Alessandro Borghi e a fine serata Francesca Cipriani, seguito da 2.213.000 spettatori pari al 12.6% con punte fino al 16% di share (presentazione della scorsa settimana a 1.772.000 e il 7.7%).

Fuori dal podio

Le Iene su Italia 1 hanno registrato 1.463.000 spettatori con il 9.8%. DiMartedì su La7 ha raggiunto 1.180.000 spettatori e il 6.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca ha avuto 671.000 spettatori col 4.5% di share. Su Rai3 Petrolio ha siglato 349.000 spettatori con l'1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese, ottiene 350.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Exodus - Dei e re raggiunge 306.000 spettatori (1.9%).

Primissima serata

In primissima serata su Rai1 Cinque Minuti ha convinto 4.654.000 spettatori (22.8%) e Affari Tuoi ne ha conquistati 5.756.000 (25.6%). Su Canale 5 Striscina la Notizina ha fatto segnare 3.302.000 spettatori pari al 16%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.341.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole ha appassionato 1.657.000 spettatori (7.4%).Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.695.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 N.C.I.S. - Unità Anticrimine ha raccolto 1.461.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 747.000 spettatori e il 3.5%. Su Rai2 Tg2 Post ha segnato 764.000 spettatori pari al 3.4%.

Fascia preserale

In preserata, su Rai1 L'Eredità - La Sfida dei 7 ha raggiunto 3.019.000 spettatori pari al 25%, mentre L'Eredità ha appassionato 4.185.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha ottenuto 1.520.000 spettatori (14%), mentre Avanti un Altro! 2.880.000 spettatori (19.8%).

Mediaset premiata

Complessivamente ieri i canali Mediaset si sono aggiudicati prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente 8.399.000 spettatori (38.45 di share), 3.965.000 spettatori (42.68%) e 3.217.000 spettatori (38.69%).

Le reti Rai che nelle stesse fasce hanno registrato rispettivamente in prima serata 8.083.000 telespettatori totali (37% di share), 2.544.000 telespettatori totali con uno share del 27.38% e nelle 24 ore 3.033.000 con uno share 36.48%.