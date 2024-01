L'Eredità, ascolti record per la prima puntata di Marco Liorni. Ma sui social molti rimpiangono Flavio Insinna

È stato un debutto da record quello di Marco Liorni a "L'Eredità". Con 4 milioni e 125 mila spettatori (25,1% di share), la prima puntata del game show di Rai 1 è stata seguita con grande interesse dagli italiani, che hanno accolto il nuovo conduttore dopo l'addio di Flavio Insinna la scorsa estate.

A mancare, però, non sono state le polemiche, tra chi non ha apprezzato il suo modo di condurre e chi invece ne ha sottolineato la bravura e l'eleganza.

Gli ascolti

Dopo la chiusura eccellente di "Reazione a catena", la puntata d'esordio de "L'Eredità" ha registrato l'eccezionale ascolto di 4 milioni e 125mila telespettatori con il 25,1% di share. Il picco di ascolti è stato di oltre 5 milioni e 190mila, pari al 27,9% di share, mentre notevolissimo è il risultato sul pubblico femminile, il cui share ha raggiunto il 29.2%. Il programma non otteneva un riscontro di pubblico così importante dal 2 marzo 2023. È quanto si legge in una nota Rai. Dati che il direttore dell'Intrattenimento Day Time Angelo Mellone ha così commentato: «Siamo felicissimi di questo inizio così esaltante, che come ascolti e share non si vedeva da più di dieci anni e che è frutto della combinazione di due aspetti: la modifica di alcuni meccanismi di gioco e la scelta della direzione di puntare sulla figura di Marco Liorni come conduttore del programma».

I commenti sui social

Nonostante il successo in termini di ascolti, sui social c'è già chi rimpiange Flavio Insinna, alla conduzione del programma fino al 18 giugno del 2023: «Spiace per Liorni, che è bravo, ma con Insinna proprio non c'è paragone», scrive un utente su X. «Liorni sarà pure tanto caruccio e gentile ma gli manca proprio il carisma! Il tipico caso di giornalista prestato allo spettacolo senza saperlo fare! Ridatemi Flavio Insinna!», ha commentato un altro. Molti, però, anche i commenti positivi per il nuovo conduttore: «Liorni ricorda Fabrizio Frizzi per stile, garbo ed educazione. Dopo anni nel preserale il passaggio è "naturale" e nelle sue corde». E ancora: «Non vedere Flavio Insinna condurre l'eredità è stato strano perché era veramente molto in gamba. Ma al tempo stesso bisogna dire che Liorni questa sera è stato molto molto bravo ed è stato in grado di prendere il timone della trasmissione egregiamente».