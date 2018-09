LAVARONE (Trento) - Lieto fine nella vicenda di Valerio Bertoldi, 13 anni, scomparso da Lavarone, da oltre 24 ore. Era uscito da casa in bicicletta (una mountain bike bianca) e potrebbe essersi anche allontanato molto da Lavarone. Ieri mattina si è allontanato con la propria mountain bike dalla Val di Centa. E’ stato ritrovato sano e salvo in Veneto ai bordi della A31

vicino all’uscita dell’autostrada di Badia Polesine (Rovigo) ed è stato riconosciuto da una pattuglia della Polizia Stradale.



Da chiarire i contorni della vicenda che ha mobilitato oltre un centinaio di uomini nelle ricerche. Il ragazzino ha percorso oltre 130 km

.

In seguito alla chiamata di martedì mattina, da parte della famiglia, la macchina dei soccorsi si era subito attivata. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino ha subito organizzato le operazioni di ricerca coinvolgendo personale di terra, unità cinofile e cani molecolari del Soccorso Alpino per setacciare le zone attorno all’abitazione del ragazzo e a tutts Lavarone. Nel corso della giornata gli uomini dell’Area operativa Trentino meridionale sono stati affiancati da altro personale proveniente dalle Aree Trentino Centrale e Orientale, per un totale di 40 persone coinvolte. Le operazioni si stanno svolgendo in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e le unità cinofile.







NEL VICENTINO - Anche il Soccorso alpino di Arsiero è impegnato nelle ricerche di Valerio. Ieri, allertati attorno alle 19, i soccorritori vicentini sono partiti in supporto dei colleghi del Soccorso alpino trentino per perlustrare la zona di competenza. Al momento si stanno muovendo nella zona confinante verso la Val d'Astico, dove scendono strade forestali e sentieri.

