CASTELMASSA (ROVIGO) - (M.Sca.) È allarme veleno a Castelmassa per il numero di uccelli morti ritrovati sulle terrazze delle abitazioni o nei giardini: tortore con schiuma bianca vicino al becco. «Da alcuni giorni sul balcone di casa, trovo tortore morte senza alcuna ferita. Abito in via Carlo Alberto dalla Chiesa» racconta Patrizia Micheletti postando alcune foto e chiedendo informazioni. A questo primo post su "Sei di Castelmassa se..." sono seguiti diversi commenti di persone che hanno trovato morti passeri e piccioni. Una delle ipotesi interessa le grole, ovvero i corvi, che aggrediscono tortore e falchetti in volo, ma le "vittime" non presentano ferite e risultano molto grasse. Ecco dunque che potrebbe esserci qualcuno che ha avvelenato il mangime, visto che vicino alle tortore il rigurgito sembra essere quello tipico da veleno. E inoltre in due giorni sono sparite tutte quelle che si vedevano. Un'altra ipotesi chiama in causa i botti di capodanno, ma l'estensione del fenomeno è tipica del veleno.

Intanto, nel giorno dell'Epifania, si è svolto regolarmente il mercato settimanale in piazza Della Libertà. Una decisione che secondo alcuni non era stata segnalata fino all'ultimo momento, provocando tante critiche, respinte dall'Amministrazione comunale. «La decisione di autorizzare il mercato del sabato, era stata riportata per tempo, sul sito del Comune già martedì 2 gennaio - afferma l'assessore al Commercio Eugenio Boschini - e inoltre avevamo comunicato formalmente agli esercenti la conferma del mercato ambulante. In pratica tutti gli interessati sapevano che il mercato settimanale si sarebbe svolto regolarmente. Dispiace constatare che alcune persone non perdano mai l'occasione generare polemiche sterili senza prima informarsi».