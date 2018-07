Operaio schiacciato da un toro mentre pulisce la stalla: è gravissimo

di Francesco Campi

PORTO VIRO - In gravi condizioni, anche se sembrerebbe non essere a rischio della vita, dopo essere stato incornato da un toro. È accaduto ieri, verso le 14.30, a un lavoratore dell’azienda agricola Mea di Porto Viro, che stava eseguendo le consuete operazioni di pulizia dentro al box della stalla dove si trovava il grosso toro. Che improvvisamente, innervositosi per motivi non chiari, come spesso accade a questi animali, lo ha preso di mira, ferendolo gravemente.