ROSOLINA MARE - Sembrava un tranquillo pomeriggio d'estate alla spiaggia di Marina di Caleri, nel litorale di Rosolina Mare, quando a disturbare la quiete dei numerosi turisti, intenti a passare in relax le ore più torride della giornata, ha pensato un uomo di origine marocchina in palese stato di alterazione, forse dovuta all'abuso di alcolici o sostanze stupefacenti. Tutto è avvenuto nella giornata di sabato pomeriggio, all'incirca verso le 14.30. L'uomo è arrivato urlando e creando scompiglio tra la folla che, disturbata e allarmata dalla sua presenza, ha cercato inizialmente di calmarlo.



STATO DI ALTERAZIONE

A poco è servito l'intervento delle persone presenti sul bagnasciuga, l'uomo infatti ha iniziato ad aggredire i passanti, tra cui una donna, e a scagliarsi contro ombrelloni e lettini, prendendoli e lanciandoli via. Dopo un iniziale momento di sgomento e di paura a causa della pericolosità e imprevedibilità dimostrata dall'individuo alcuni dei bagnanti hanno chiamato le forze dell'ordine che, prontamente, sono accorse sul luogo per assicurarsi che la situazione, già abbastanza critica, non peggiorasse. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del Pronto Soccorso per accertarsi delle condizioni fisiche e psicologiche del giovane. Decisamente impressionati i turisti, che si sono trovati vivere veri e propri momenti di paura, soprattutto quando l'uomo ha preso ombrelloni, lettini e altri oggetti contundenti e li ha scagliati verso gli increduli passanti, potendo facilmente ferirne più di qualcuno, tra cui alcuni bambini.



ENNESIMO EPISODIO

Si tratta dell'ennesimo episodio di disturbo della quiete pubblica che avviene sulle spiagge della località balneare polesana e, ad aggravare ulteriormente la situazione, va ad aggiungersi il fatto che l'uomo fosse in un evidente stato di ebbrezza, oppure in preda a qualche sostanza allucinogena. Per fortuna ha prevalso il senso civico dei turisti di Rosolina Mare che, malgrado l'insolito episodio, sono riusciti a scongiurare quella che poteva diventare facilmente una tragedia. Non sono mancate le polemiche sollevate dai bagnanti che hanno assistito alla scena, i quali hanno fatto presente che non è normale che fatti del genere accadano, per di più in una zona che è sempre stata sinonimo di sicurezza e tranquillità come Rosolina Mare. Un doveroso ringraziamento va alle forze dell'ordine per il tempestivo intervento e ai responsabili del Pronto Soccorso che hanno calmato e portato via l'uomo.