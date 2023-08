Va a fare il bagno e non riemerge: 60enne rischia di annegare, è gravissimo

TRIESTE - Un uomo di circa 60 anni è ricoverato in gravi condizioni per sindrome da annegamento. È stato soccorso questo pomeriggio, 13 agosto, a Trieste, Bagni Lanterna, settore maschile. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica; hanno allertato la Capitaneria di Porto. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale di Cattinara, con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo.

Ultimo aggiornamento: 18:48

