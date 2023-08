ROVIGO - Portata del Po quasi tripla rispetto ad un anno fa e una risalita del cuneo salino pressoché assente: lo spettro della siccità, per questa estate, sembra scacciato. Perché seppur in Polesine nel mese di luglio siano cadute solo poche gocce di pioggia, nel resto della regione e lungo i corsi dei grandi fiumi le precipitazioni sono state abbondanti. Tanto che al 31 luglio la portata del Po a Pontelacoscuro era di 659 metri cubi al secondo, dopo aver toccato, il 29, ben 724 metri cubi. Valori non certo di piena , ma che un anno fa non si erano visti nemmeno in autunno. E bastano i dati dell’anno scorso per capire bene la differenza: il 1. agosto 2022 il valore della portata del Po a Pontelagoscuro era di 243 metri cubi al secondo, in crescita rispetto alla media registrata a luglio di appena 160 metri cubi al secondo. Non a caso, il cuneo salino era arrivato a luglio fino a 40 chilometri, nei rami di Pila, Gnocca, Tolle, Goro e Maistra, scendendo poi ad agosto sotto de i 30. Oggi nulla di tutto ciò e la nuova perturbazione di questi giorni rende ancor più remoto questo scenario. Anche le temperature, che pure all’inizio del mese avevano raggiunto picchi preoccupanti, si sono poi stabilizzate su valori nella norma o addirittura inferiori. La situazione delle falde, nel complesso, è nettamente migliore rispetto all’anno scorso e in lento ma costante miglioramento rispetto alla situazione critica che si prospettava fino a metà primavera.

i Adria con 15 millimetri, di Frassinelle Polesine con 18 millimetri e di San Bellino con 22. Nei nove mesi da ottobre a luglio il valore totale di precipitazioni in Veneto, 837 millimetri, è vicino alla media storica di 908. Anche in questo caso le stazioni polesane fanno registrare i valori più bassi della regione: Concadirame appena 521 millimetri, Lusia 559. Tuttavia, anche in questo caso, guardando indietro è chiara la differenza: un anno fa il valore della cumulata da ottobre vedeva piogge complessive per 252 millimetri a Sant’Apollinare con, per 267 millimetri a Bellombra, per 269 a Frassinelle e per 272 a San Bellino. Alla data del 31 luglio le portate dei maggiori fiumi veneti, pur inferiori alle medie storiche su tutti i principali corsi d’acqua, con -28% sull’Adige a Boara Pisani e -51% sul Po a Pontelagoscuro, sono comunque tali da non destare preoccupazioni, almeno nell’immediato.

Per quanto riguarda ledi luglio, dal report mensile di Arpav emerge come in Veneto siano caduti in media 151 millimetri di precipitazioni, a fronte di una media del periodo 1994-2022 pari a 89 millimetri, quindi il 69% in più. E se i valori massimi si sono toccati in Cadore, con i 334 millimetri di Malga Campobon, le piogge più scarse, come di consueto, sono state registrate proprio in provincia di Rovigo, in particolare dalle stazioni d

QUADRO NELLA NORMA