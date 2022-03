In bici in pieno centro, scippata della borsa che era nel cestino

Stava pedalando in sella alla sua bici in pieno giorno ed in pieno centro di Rovigo, quando un uomo la ha superata, anche lui in bici, ed allungando una mano ha arraffato la sua borsa dal cestino. Tecnicamente, non uno scippo vero e proprio, perché non l'ha strappata con la violenza ma rubata con destrezza, ma se pur cambia la fattispecie di raeto nulla cambia dal punto di vista della sostanza. La vittima, due volte colpita da quanto accaduta, una volta superato lo choc, ha subito chiamato la polizia. È successo lunedì mattina, nella centralissima via del Sacro Cuore, parallela dei Corso del Popolo. Immediatamente si sono messe in moto sia la Squadra volanti che la Squadra mobile della Questura rodigina. La donna non è riuscita a fornire ai poliziotti molti elementi, spiegando solo di aver visto una figura vestita di scuro in sella ad una bicicletta nera che l'ha sorpassata rubandole la borsa ed allontanandosi poi a gran velocità.

Nel giro di pochi minuti i poliziotti sono riusciti a ritrovare la sua borsa, poco distante, gettata in un cassonetto lungo la pista vicina pista ciclabile che corre lungo la strada parallela a via del Sacro Cuore. La borsa sì, ma i soldi che conteneva, alcune centinaia di euro no, visto che erano spariti. Come il ladro, che è riuscito a dileguardi senza lasciare traccia. Le indagini, tuttavia, non si fermano. Nel frattempo, dalla Questura arriva la raccomandazione a fare attenzione, quando si viaggia in bici, a non tenere borse all'interno dei cestini, oltre a quello di segnalare sempre, immediatamente, la presenza di eventuali persone che abbiano comportamento o atteggiamenti sospetti.