Medico fuori servizio salva la vita a un uomo colto da infarto

ROVIGO - Un medico anestesista dell’ospedale di Rovigo, la dottoressa Cristina Tartari, assieme ad altri due colleghi dell’ospedale Maggiore di Bologna, sabato sera è intervenuta e ha salvato la vita a un uomo di 49 anni colpito un attacco cardiaco durante lo Street food festival alla Nuova Darsena di Ferrara.

L’uomo, a causa di arresto cardiaco, si è sentito male accasciandosi a terra. A poca distanza stavano cenando i tre medici, fuori servizio: sono prontamente intervenuti e con manovre rianimatorie ed un defibrillatore hanno scongiurato la morte 49enne, che è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso. La Direzione dell’Azienda Ulss 5 Polesana, insieme al direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione, Giuseppe Gagliardi, manifestano «orgoglio e soddisfazione per il lodevole gesto della dottoressa e i colleghi». Il direttore generale dell'Ulss Patrizia Simionato esprime «alla dottoressa Tartari e ai colleghi la forte gratitudine, e il sentimento di ammirazione per un gesto di straordinaria professionalità».