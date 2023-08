Rosolina mare. Lite furibonda nel camping per una donna, alla fine spunta il coltello e lei viene ferita

ROSOLINA MARE - Lui, lei, l'altro. Un litigio diventato furioso nel cuore della notte nella tranquillità di uno dei campeggi che punteggiano la riviera polesana, a Rosolina mare. La quiete rotta dal vociare di due campeggiatori italiani, pare per una questione amorosa.

Poi, uno dei due contendenti ha preso un coltello, uno di quei coltelli a serramanico che si utilizzano spesso quando si è in campeggio, e l'ha brandito minacciosamente verso l'altro. La donna, a questo punto, si è scagliata contro di lui per fermarlo. E si è ferita ad una mano. Una ferita accidentale, ma che ha avuto l'effetto di fermare il litigio e far partire la chiamata al 118, visto che il taglio appariva profondo ed il sangue usciva copioso.

Fortunatamente, quando sul posto sono accorsi gli operatori del Suem hanno verificato che la ferita non era tale da rappresentare un serio pericolo, anche se hanno comunque trasportato la donna al vicino Pronto soccorso della Casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro. Nel frattempo, però, sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione temporanea di Rosolina mare, visto che la baruffa nel campeggio aveva sollevato non poca preoccupazione. I militari hanno sequestrato il coltello e denunciato l'uomo che lo aveva impugnato contro il “rivale” per l'ipotesi di reato di minaccia aggravata e per il porto abusivo del coltello.