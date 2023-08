ROVIGO - I dati della raccolta differenziata a Rovigo volano, grazie al nuovo sistema di raccolta porta a porta introdotto nei quartieri e ai cassonetti a calotta intelligente installati nelle isole ecologiche del centro storico. Tuttavia nel processo di raccolta porta a porta qualche disservizio si può verificare. Anzi, è quasi fisiologico visto che la nuova modalità è entrata in vigore, in città, da poco più di un anno e in maniera graduale mentre nelle frazioni del capoluogo il sistema introdotto nel 2018 è ampiamente rodato. Sta di fatto che a qualche utente, anche nelle frazioni però, capita di esporre il proprio contenitore la sera, per il passaggio degli operatori di Ecoambiente nelle prime ore della mattina successiva, e di ritrovarselo tale e quale, ovvero ancora pieno di rifiuti, al momento di ritirarlo. Accadere con i bidoni carrellati del verde, del vetro, della carta e del secco, con lo svuotamento di quest'ultimo che viene conteggiato ai fini del calcolo della Tarip, la nuova tariffa dei rifiuti entrata in vigore il 1. aprile.

Per l'amministratore delegato di Ecoambiente Adriano Tolomei, più che di disservizi, si dovrebbe parlare di «disguidi». È lo stesso Tolomei a spiegare: «A me e ai nostri uffici non risultano segnalazioni di disservizi. Fermo restando la questione delle cooperative, che ha riguardato in generale tutto il territorio della provincia ma che abbiamo risolto, se c'è un disguido di una utenza domestica che viene saltata, questa viene recuperata entro le 24 ore successive».



L'INTERVENTO

L'amministratore spiega la prassi che riguarda i casi di mancato ritiro. «Viene recuperato il pomeriggio del giorno stesso, attraverso le cooperative, o il giorno successivo».

A chi segnala il disservizio contattando Ecoambiente, gli operatori a spiegano che la segnalazione viene girata agli uffici preposti dopo le 18 e considerato il tempo di organizzare il giro, l'intervento arriva in 48 ore. Lo sforzo organizzativo dell'azienda, d'altra parte, è notevole e va considerata la sua operatività su scala provinciale. «In questi giorni siamo particolarmente attenti all'area del Delta e in particolare delle località turistiche» dove il numero delle presenze è notevolmente più alto rispetto al resto dell'anno. Come detto, il problema dei disguidi può riguardare qualsiasi frazione di rifiuto, compresa la raccolta del verde che dallo scorso 26 giugno avviene solo tramite l'apposito contenitore carrellato che il singolo utente deve richiedere all'azienda a un costo di 35 euro addebitato nella prossima bolletta e che dà diritto a 42 svuotamenti nell'anno a un costo, praticamente, di poco più di 80 centesimi a svuotamento.

«La fase transitoria, da sacco del verde a contenitore - riprende Tolomei - si è chiusa da tempo. Ora il verde viene ritirato solo se posto all'interno del relativo contenitore che si può richiedere in qualsiasi momento ai nostri uffici. Questo vale per i soli 21 comuni dell'Alto e del Medio Polesine che sono già in regime Tarip. Mentre gli altri 29 comuni della provincia avranno l'obbligo del conferimento con il bidone a partire dal 1. gennaio 2024».

In tutto questo, «i centri di raccolta stanno funzionando bene. Sono tanti gli utenti che hanno optato per l'autoconferimento. In questo periodo, complice il fatto che chi ha le ferie opta per svolgere qualche lavoretto in casa, stiamo registrando un aumento notevole dei numeri di conferimento nel centro di raccolta di Rovigo, con una frequenza significativa in termini di accessi».

L'autoconferimento del verde nei centri di raccolta è gratuito e può essere effettuato ogni volta che è necessario, fermo restando che deve essere rispettato quello che Tolomei definisce «il limite tecnico» della quantità conferita, ovvero 2 metri cubi di volume del materiale verde.