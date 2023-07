ROVIGO - Grande soddisfazione espressa ieri a Palazzo Nodari da parte del sindaco Edoardo Gaffeo insieme ai vertici di Ecoambiente e del Consiglio del Bacino per quanto riguarda i risultati ottenuti dal nuovo servizio di raccolta differenziata. Sono stati illustrati i notevoli miglioramenti raggiunti rispetto al primo semestre del 2022, si parla circa del 15,32%, lasciando così presagire una grande possibilità di miglioramento ulteriore in vista del secondo semestre 2023.

«Le difficoltà sono state molte ed non facili da superare - ha esordito il primo cittadino - questo è sinonimo di un importante cambiamento per la città, l'obiettivo comunque è sempre quello di fornire un sevizio migliore ad una tariffa ragionevole». Paolo Frigato, presidente di Ecoambiente, prendendo la parola ha voluto ringraziare tutta la squadra ma anche i cittadini rodigini «per essere arrivati ad un importante traguardo quasi in modo inaspettato, aiutando così l'azienda ad ottimizzare sempre più il servizio».

I COSTI

L'assessore all'Ambiente Dina Merlo ha analizzato la situazione spiegando come i costi siano rimasti invariati dal 2019, tranne che nel 2020 con un -5% e un lieve aumento nel 2022 del 7%: «Nel 2023 grazie al passaggio di gestione del servizio ad Ecoambiente si è assistito anche alla formazione di un piano economico finanziario a livello di bacino, comprendendo 21 comuni che hanno adottato la tariffa puntuale. I costi Tari sono stati viavia sempre più calmierati con lo scopo di favorire i cittadini, diminuendo drasticamente il tributo negli anni 2021 e 2022 di 2milioni e 161mila euro prima e 1,381 milioni poi, portando così le bollette ad una maggiore detrazione assorbendo così la quarta rata pagando di più l'anno successivo, ma non per un aumento del servizio in sé, bensì per una detrazione minore, in quanto riferita ad un solo anno».

LE AGEVOLAZIONI

Il Comune di Rovigo, ha concluso Merlo, «ogni anno si impegna a destinare una quota del proprio bilancio per le detrazioni sociali per favorire tutti i cittadini che presentano un Isee sotto la soglia di un determinato limite ponendo un occhio di riguardo alle famiglie numerose e alle varie disabilità a cui si può far fronte. In questo senso, nel 2023 il Comune di Rovigo ha destinato oltre 400mila euro dal proprio bilancio comunale per coprire un'importante parte di detrazioni sociali, si parla circa del doppio rispetto al 2019 e al 2020, anni segnati dal Covid e con importanti aiuti ottenuti dallo Stato. In questa fase del 2023 possiamo già contare 1738 utenze agevolate dove 1340 sono state aiutate al 100% e 398 agevolate al 60%, mentre nell'anno precedente, considerando circa 22.858 utenze domestiche, sono stati agevolati 1526 nuclei familiari, in questo caso 1285 aiutate al 100% essendo assistiti interamente dal Comune, e 241 al 55%».

LA DIFFERENZIATA

«È stata registrata quasi l'81% della raccolta differenziata durante il primo semestre 2023 - ha affermato con orgoglio l'amministratore delegato di Ecoambiente, Adriano Tolomei - una precisa ed accurata estensione del sistema con le tessere Eco Card con i vari cassonetti adibiti al servizio e il sistema porta a porta nei quartieri cittadini, si è riusciti a raggiungere l'obiettivo indetto dal Piano d'ambito dei rifiuti. È stato inoltre evidenziato un calo netto del secco rispetto al primo semestre 2021, dimostrando che i rifiuti sono diminuiti progressivamente del 3% rispetto al semestre 2022».

Giovanni Biagini, direttore del Consiglio del Bacino, ha spiegato tutte le nuove modalità di calcolo della tariffa basandosi bensì non sulla metratura dell'abitazione, ma sul numero dei componenti del nucleo familiare, inserendo una tariffa che sarà unica e uguale per tutti i comuni del bacino.

Il direttore Walter Giacetti ha trattato la tematica dell'abbandono dei rifiuti e di come contrastare questo fenomeno grazie ad importanti controlli da parte degli Ispettori Ambientali di Ecoambiente in tutto il territorio comunale con l'obiettivo di continuare a migliorare costantemente questo servizio.