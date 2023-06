ROVIGO - La rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti in città sta portando risultati incoraggianti: nel giro di un anno la percentuale di differenziata è passata dal 64% al 77%. L’incremento di oltre una decina di punti percentuali sta avvicinando la provincia all’obiettivo che il Consiglio di bacino, ente che sovrintende il ciclo integrato dei rifiuti in Polesine, ed Ecoambiente, la società di proprietà dei Comuni che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento, si erano posti: raggiungere su scala provinciale la percentuale dell’80% di differenziazione dei rifiuti, che dovrà diventare dell’85% entro il 2030. Il tutto collegato ad un ulteriore criterio che domina il settore: aumentare anche la qualità della differenziata per consentire un riutilizzo delle frazioni di rifiuto riciclabile.



BOLLETTE ALLEGGERITE

Queste, infatti, producono un valore economico che si ripercuote sulle bollette a carico dei cittadini le quali, a loro volta, sono destinate a scendere. A fare il punto della situazione, ad un anno dall’istituzione progressiva del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nei quartieri e nel centro storico di Rovigo, sono stati, ieri mattina, i vertici di Ecoambiente insieme al sindaco Edoardo Gaffeo e all’assessore all’Ambiente Dina Merlo. E quanto emerso dalla conferenza a Palazzo Nodari è un bilancio fatto di numeri e cifre che sono in costante evoluzione ma anche di considerazioni su come siano cambiate le abitudini dei rodigini nel misurarsi con le novità introdotte. «I risultati sono molto incoraggianti – ha commentato il sindaco Edoardo Gaffeo – e siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto. I veri protagonisti sono i cittadini che hanno accettato di mettersi a disposizione di una sfida in cui abbiamo creduto molto, perché modificare delle abitudini di raccolta dei rifiuti non è banale. Ma è una sfida che abbiamo accettato di raccogliere e con un certo orgoglio dico che la stiamo vincendo. Ringrazio i cittadini perché stiamo limitando il conferimento dell’indifferenziato e questo innesca il meccanismo dell’economia circolare».



SODDISFAZIONE

Una soddisfazione, quella del sindaco, alla quale ha fatto eco il presidente di Ecoambiente Pierpaolo Frigato: «La sfida è importante perché, di fatto, si tratta di un cambiamento epocale. La prima fase del nuovo sistema era modificare il comportamento dei cittadini, la seconda è quella dell’azienda Ecoambiente e dei suoi operatori che rendono le vie libere dai rifiuti grazie alla raccolta puntuale». Nel dettaglio, ecco i dati forniti da Ecoambiente. Grazie al nuovo sistema di raccolta e all’impegno dei cittadini e delle attività produttive, nel 2022 la percentuale di differenziata si è attestata al 68,65%, secondo il metodo di calcolo Ispra, motivo per il quale domani sarà consegnato un premio speciale in occasione della manifestazione RovigoRacconta, per aver finalmente superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, che permetterà a Rovigo di entrare a far parte della fascia dei Comuni virtuosi che riconosceranno alla Regione Veneto l’ecotassa in forma ridotta.



TREND POSITIVO

I dati di raccolta del primo trimestre 2023, evidenziano il positivo trend di crescita della raccolta differenziata. I rifiuti urbani raccolti in questi primi tre mesi sono pari a 6.609 tonnellate con una riduzione di 200 tonnellate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a -3% di produzione rifiuti. All’interno di quest’ultimo dato è compresa una diminuzione della produzione del rifiuto secco residuo di -700 tonnellate ed il conseguente aumento di 770 tonnellate di rifiuto raccolto in maniera differenziata, che fanno salire, come detto, al 77% la percentuale di differenziata di Rovigo nel primo trimestre di quest’anno. «In un territorio come la città – ha aggiunto l’amministratore delegato di Ecoambiente Adriano Tolomei - che ha delle complessità, un 77% di differenziata è veramente un risultato di orgoglio».