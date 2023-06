Isola dei Gabbiani: rimossa una tonnellata di rifiuti

ARIANO NEL POLESINE - Tra le cento attività di pulizia sparse su tutto il territorio nazionale in occasione della Giornata internazionale dell'ambiente c'era anche quella che riguardava la spiaggia dei Gabbiani, il litorale selvaggio ma non incontaminato che si trova alla foce del Po di Goro. Il bottino finale è stato di quasi una tonnellata di rifiuti raccolta e che sarà smaltita da Ecoambiente. Per l'amministrazione di Ariano c'era l'assessore Sandro Vidali che ha supportato i volontari allietandoli al termine dell'attività pure con un momento conviviale.

L'azione ancora una volta è stata promossa da Riccardo Mancin, coordinatore nazionale di Plastic Free: «Complice il ponte del 2 giugno e la concomitanza di altri eventi sul territorio arianese i numeri di adesione non sono stati come i soliti ma sono giunti comunque una ventina di volontari dal Delta, dal Rodigino e dal Padovano, che ringrazio di cuore».



Il focus della onlus quest'anno era incentrato sui mozziconi, un rifiuto piccolo e poco visibile ma molto impattante sugli ecosistemi. «Pochi i mozziconi raccolti ma tantissima la plastica recuperata, compresi alcuni ingombranti, molto vetro e parecchi pneumatici. La situazione della costa deltina, è sempre molto critica, soprattutto dopo le mareggiate che sconvolgono a morfologia degli scanni, ma riversano su di essi una quantità enorme di rifiuti di qualsiasi tipo. A Montecitorio, in occasione dell'incontro avvenuto martedì scorso tra il direttivo di Plastic Free e alcuni parlamentari alla presenza del vicepresidente della Camera Sergio Costa, ho evidenziato proprio questo, con l'auspicio che ci sia maggiore attenzione verso questo luogo unico e fragile, ma devastato dalla plastica e dai rifiuti». Il prossimo appuntamento di Plastic Free nel Delta è per domenica 18 giugno al lido Boccasette per iscriversi è sufficiente registrarsi sul sito www.plasticfreeonlus.it.