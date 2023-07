PONTECCHIO POLESINE - C’è molta emozione nella voce di Lodovico Fracasso proprietario di Villa Ca’ Salvioni che si trova a circa un chilometro dal centro di Pontecchio Polesine. Una corte agricola padronale del Settecento che comprende oltre anche un oratorio intitolato a San Giovanni Battista, da poco restaurato, e la storica Torre Colombaia “Colombara” che svetta, da oltre 150 anni, nel mezzo dei campi di grano, forte dei suoi 18 metri di altezza. Ed è e proprio questa che provoca una certa emozione a Lodovico (produttore di grano duro d’eccellenza negli adiacenti 150 ettari), perché nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di restauro della torre, con basamento di 5 metri per cinque, che si è conservata quasi immutata fino ai giorni nostri e che diventerà un ecomuseo verticale dell’agricoltura, il primo in Italia.



FONDI DEL PNRR

Restauro reso possibile grazie ai fondi del Pnrr, tramite il bando presentato per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggio rurale, finanziato dall’unione europea e gestito dal ministero della Cultura. La fine dei lavori è prevista tra 200 giorni. «C’è una vista meravigliosa, “pulita” della nostra campagna, con i suoi colori e diversità - commenta Fracasso -, e pensare che tra non molto in tanti potranno osservare il paesaggio da uno dei punti di vista più alti, mi rende particolarmente felice. E poi, l’emozione per il fatto che diventerà il primo ecomuseo verticale dell’agricoltura in Italia, un contenitore di idee, uno spazio per la comunità dove si organizzeranno momenti di incontro di vario genere in una location unica per la travatura e per il giro scale che ha la torre, un elemento architettonico inconfondibile. Insomma, una volta restaurata, saranno molteplici le possibilità di utilizzo della torre, un unicum». Come la produzione della “Pasta Fracasso” che è una delle eccellenze certificate da nutrizionisti e medici specialisti dell’alimentazione, tanto da essere stata scelta da grandi chef ed esperti gourmet stellati.



MACINATURA INNOVATIVA

La lavorazione del grano, nell’azienda agricola di Lodovico Fracasso è considerata tra le più innovative d’Italia per quello che riguarda Precision Farm e protocolli 4.0, di sicuro una delle più avanzate sul fronte dell’economia agricola circolare. L’amore e la passione per il territorio, per un certo tipo di agricoltura, per le tradizioni, Lodovico e la sua famiglia le hanno fatte percepire anche ai numerosi visitatori arrivati da tutto il Veneto ma anche da Emilia Romagna e Lombardia in occasione delle giornate del Fai, dove il complesso di Ca’ Salvioni, assieme a Villa Cappello Rama e Villa Grimani, era aperto al pubblico.



“NONNA SUMMER”

Il 9 agosto Ca’ Salvioni (via Gramsci 517, a Pontecchio Polesine) sarà cornice del secondo appuntamento “Nonna Summer” dove territorio, buon cibo e musica lounge suonata con vinili, regaleranno momenti suggestivi, grazie anche al gioco di 100 luci che illumineranno la villa padronale e la torre Colombara. Un evento organizzato dalla famiglia Fracasso, assieme a Trani osteria cocktail bar e Punto bottega alimentare di Rovigo, dove dalle 18 a mezzanotte si potrà fare aperitivo, cena e dopocena con ingresso libero.