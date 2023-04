Maltempo, previsioni meteo in Veneto per il ponte del 25 aprile

Nove milioni di italiani in viaggio per il ponte del 25 aprile, ma sarà bene mettere in valigia ombrello, giacca a vento e abiti caldi: il maltempo si abbatte sui giorni di festa con una perturbazione che arriverà sull'Italia proprio nel giorno della Liberazione. Secondo gli esperti di 3BMeteo, i fenomeni più incisivi sono previsti tra la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Triveneto e una grossa fetta delle regioni centrali in particolare l'entroterra tirrenico, l'Appennino e la fascia adriatica.

Meno esposti il Nordovest, le regioni centrali tirreniche e il Sud in genere dove i fenomeni saranno più isolati a causa della traiettoria dei fronti che sarà nordoccidentale. Dato il riscaldamento indotto dalla temporanea espansione sul nostro paese di un blando promontorio anticiclonico di matrice africana e il grosso carico di umidità che la massa d'aria contiene, quando l'aria più fredda nord atlantica irromperà sul nostro paese i contrasti termici saranno tali da determinare la formazione di temporali anche forti con possibili grandinate e colpi di vento. Detto questo passiamo a vedere quali sono le previsioni meteo per le giornate di lunedì e martedì.