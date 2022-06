Ciclismo e temi degli alunni per ricordare il giornalista Franco Pavan

PONTECCHIO - Il ricordo di Franco Pavan corre in sella a una bicicletta e rivive nei temi dei ragazzi delle scuole medie. Il ciclismo e la scrittura, due fra le grandi passioni del giornalista del Gazzettino strappato alla vita a soli 63 anni, poco meno di un anno fa: il 1° luglio l'incidente a Crespino dove un'auto l'ha investito mentre si allenava, il 16 agosto la morte.

Ciclismo e scrittura ieri nella sua Pontecchio sono state al centro, di due iniziative, una presentata e l'altra conclusa. In municipio ha aperto l'incontro con parole commosse il sindaco e amico di Franco, Simone Ghirotto. Coordinate dal giornalista del Gazzettino Ivan Malfatto ci sono state prima la presentazione della 73ª edizione del Campionato nazionale giornalisti di ciclismo, organizzato dall'omonima associazione e dall'UsAcli, insieme ad Assostampa e Federciclismo. Poi le premiazioni del concorso Giornalista per un giorno lanciato dal Panathlon Rovigo e rivolto agli alunni dell'Istituto comprensivo di Polesella, di cui fa parte la scuola media di Pontecchio.

Il campionato di ciclismo si svolgerà a Pontecchio sabato alle 15, prova a cronometro su 6 km con partenza da via Roma abbinata al Gp Fiumi Polesani, e domenica mattina, prova su strada su circuito cittadino di 5 km da percorrere 8 volte. «Il ritrovo in questo caso - spiegano Renato Burato (UsAcli) e Roberto Ronchi (Giornalisti ciclisti) - sarà alle ore 10 all'hotel Cristallo, dove alloggiano i concorrenti. Qui si uniranno tutti i cicloturisti che lo desiderano per creare il gruppo che accompagnerà i concorrenti alla partenza. Pavan partecipava sempre a queste gare, nel 2016 si era laureato campione italiano giornalisti della sua categoria». Per la Fci hanno portato i saluti i dirigenti Mirvano Mazzetto e Vittorino Gasparetto.

La premiazione degli studenti è stata introdotta dalla dirigente dell'istituto scolastico Margherita Morello e dal consigliere del Panathlon Nicola Sproccati. Ha presenziato l'assessore del Comune di Polesella Silvia Vignaroli. L'ha condotta con brio l'insegnante e panathleta Pia Poliero, che ha letto alcuni brani del tema vincitore, scritto da Gaia a Moro, della 2ª C di Pontecchio. «Sei stata brava a sviluppare un argomento come la scarsa considerazione dell'educazione fisica nella scuola italiana - ha detto Poliero - Ma anche tutti gli altri tuoi compagni hanno colpito positivamente la giuria, di cui faceva parte la nuotatrice olimpica Laura Foralosso, per la capacità espositiva, di analisi e per essere riusciti a far capire nei loro temi quanto lo sport sia importante nella vita e nella formazione di un giovane». Anche Franco, se avesse potuto leggerli, sarebbe stato d'accordo.



I SEDICI STUDENTI

A Gaia Moro, nuotatrice agonista, è andato il trofeo del Panathlon. Agli altri alunni l'attestato di partecipazione. Sedici i temi selezionati dalle insegnati Salmaso, Zonzin, Poletti, Sorrentino e Fasolin per partecipare al concorso. Li hanno scritti: Cloe Cason, Irene Drago, Camilla Pavanello, Giuseppe Ricordo, Francesco Fiore, Pietro Chiericati, Li Sa Liao, Cristian Timisescu, Tosca Giraldini, Alessandro Ghirotto, Gianluca Cecchinello, Chiara Nicoli, Maria Rita Marcon, Ilaria Nicoli e Matilde Padoan.