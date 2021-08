Morto Franco Pavan, giornalista de Il Gazzettino: a luglio era stato travolto in bici

ROVIGO - Franco Pavan non ce l'ha fatta. Il giornalista della redazione di Rovigo de Il Gazzettino, investito da un'auto il primo luglio scorso mentre si allenava sulla sua bici da corsa (era un grande appassionato) fra Canalnovo e Crespino, è morto oggi 16 agosto (tecnicamente si attende ancora la dichiarazione di morte cerebrale), per complicazioni emerse sabato scorso dopo che nei giorni scorsi le sue condizioni, da subito molto critiche, parevano in via di miglioramento ed era stato trasferito al centro di riabilitazione di Montecatone (Imola). Invece no ed oggi la tristissima notizia.

Franco, 63 anni, era stato ricoverato subito in Terapia intensiva a Padova e operato a lungo d'urgenza, poi nelle scorse settimane era stato portato in Rianimazione a Rovigo dopo una prima stbilizzazione delle sue condizioni. Da parte del Direttore e della redazione del Gazzettino le più sentite condoglianze ai famigliari del collega e amico Franco.