Travolto in bici. Franco Pavan migliora, trasferito in Rianimazione: «Portatemi un cappuccino»

ROVIGO - Finalmente novità positive per il giornalista del Gazzettino di Rovigo, Franco Pavan, per lunghi giorni in condizioni estremamente critiche dopo essere stato travolto mentre pedalava con la sua bici e si allenava lungo l'Eridania. Dalla terapia intensiva di Padova, martedì pomeriggio è stato trasferito in Rianimazione a Rovigo, in attesa di un prossimo trasferimento all'ospedale a Vicenza per la riabilitazione.

«Portatemi un cappuccino»

E' cosciente, capisce, parla, insomma ha recuperato tutte le attività, anche cerebrali. Ha una grande voglia di tornare a casa ed ha chiesto un cappuccino. Ha ripreso a muovere le braccia, gli hanno ridotto le fratture alle gambe e stabilizzato la colonna vertebrale. Ovviamente ci sono ancora alcune incognite sulle conseguenze agli arti inferiori e alla ripresa totale, ma grandi passi sono stati fatti e la sua forza d'animo è esemplare. E questa è una grande notizia sulla via della completa guarigione.