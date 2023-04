Il maltempo flagella Bassa padovana e Polesine. Arquà, albero cade su alcune auto in sosta, ci sono feriti

Il maltempo ha flagellato la Bassa padovana e la provincia di Rovigo. Tra questa notte e questa mattina, 25 aprile, sono caduti chicchi di grandine del diametro di una moneta. Danneggiati diversi raccolti.

Ad Arquà Petrarca un albero è caduto su alcune auto in sosta nel parcheggio del cimitero intorno a mezzogiorno. Sul posto vigili del fuoco e Suem, ci sono dei feriti.

«Noci di ghiaccio sono cadute in maniera violenta sulle colture in campo nel Polesine, nella Bassa Padovana fino a Soave e nella zona di Verona Est - scrive in una nota il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - Colpiti gli ortaggi di Lusia (Ro) le serre di verdura di Montagnana (Pd) i frutteti veronesi, con danni sulle piante da frutto in fiore, orticole a pieno campo e vigneti. Chicchi fino a 3 cm, in alcune zone più piccoli ma in grande quantità dove il fortunate ha imbiancato giardini, ettari coltivati e le strade. La Regione Veneto sta valutando – con i tecnici e le associazioni di categoria - l’attivazione di ogni utile iniziativa per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo: è già stata attivata l’AVEPA per l’invio di squadre sul territorio, per una prima valutazione dei danni».