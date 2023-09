ROVIGO - Tempi serrati per il trasferimento del comando di Polizia locale in quella che sarà la nuova sede, in via Marconi. Nello storico palazzo di proprietà del Comune, ossia Palazzo Moroni che negli passati è stato le sede rodigina della facoltà di Giurisprudenza del Cur e prima ancora, la sede della scuola media Riccoboni, a due passi dalla stazione ferroviaria e affacciato su un suggestivo parco caratterizzato da una fontana monumentale da poco rimessa in funzione, stanno per terminare gli ultimi lavori nella parte interna dell’edificio che ospiterà, a partire da dicembre, tutti gli uffici della Polizia locale.

Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto che ha seguito l’intero progetto di riqualificazione dello storico edificio nato negli anni 30 e chiuso dal 2019, quando i corsi di laurea di Giurisprudenza si sono trasferiti a Palazzo Angeli in pieno centro storico, si tratta di lavori che riguardano la parte impiantistica della sola ala est dell’immobile, quella che appunto diventerà la nuova casa della Polizia locale. Perché nell’ala ovest, invece, i lavori sono terminati da tempo, tant’è che l’intero settore comunale dei Servizi sociali e quello dell’Istruzione vi si sono trasferiti già dallo scorso marzo. Anche l’area esterna dell’edificio, situata sul retro del palazzo, sarà oggetto di un radicale intervento di riqualificazione che è ai nastri di partenza.

L’ULTIMO CANTIERE

«Stanno per partire - spiega Favaretto - i lavori per realizzare il parcheggio dei mezzi del comando di Polizia locale, grazie allo stanziamento dei fondi di bilancio inseriti nella manovra approvata dal consiglio comunale di fine luglio, e dureranno nove settimane. Secondo il cronoprogramma dovrebbero terminare intorno la metà di novembre, salvo imprevisti, e subito dopo inizieranno le operazioni di trasferimento del comando che si concluderanno, secondo i piani, entro dicembre».



L’autorimessa destinata ai mezzi della Polizia locale sarà dotata di una copertura formata da pannelli fotovoltaici e nell’area saranno installate anche le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Una volta che la nuova sede sarà operativa, l’accesso e l’uscita dei mezzi di servizio avverrà attraverso lo sbocco su viale Porta Adige di cui l’area è dotata e che sarà in uso esclusivo alla Polizia locale. L’assessore puntualizza che i lavori di realizzazione dell’autorimessa sul retro dello storico palazzo non coinvolgeranno in alcun modo l’adiacente area del parcheggio pubblico utilizzata per lo più dai pendolari delle ferrovie: «Anzi - aggiunge - il parcheggio cosiddetto “dei pendolari” nei prossimi giorni guadagnerà qualche posto in più, dal momento che sono terminati i lavori di installazione della vasca di laminazione in cui defluiranno le acque meteoriche di piazza Ungheria».

L’IPOTESI SCARTATA

Tornando allo stato dei lavori all’interno dell’ex Riccoboni, nei giorni scorsi la giunta ha fatto alcune valutazioni sull’opportunità di trasferirvi, in anticipo rispetto all’intero comando, il solo Ufficio contravvenzioni attualmente situato nell’immobile di piazza Tien an men. Questo perché all’interno dell’edificio di via Marconi due sale destinate alla Polizia locale sono già agibili e visti gli ultimi gravi episodi avvenuti nella zona della stazione, la presenza, seppur minima, di alcuni mezzi della Polizia locale, avrebbe potuto rappresentare un deterrente per gli eventuali malintenzionati. L’ipotesi è stata però accantonata, dal momento che le due stanze vuote e agibili non sono state ritenute sufficienti per ospitare le otto unità dell’Ufficio contravvenzioni.